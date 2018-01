Tutela para homossexuais desafia a Justiça Se houver disputa pela tutela do filho de Cássia Eller entre a companheira da cantora e o avô do menino, Altair Eller, será a primeira vez que a 1.ª Vara da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro - onde provavelmente Maria Eugênia deverá entrar com o pedido para ficar com Francisco Ribeiro Eller, de 8 anos - terá de decidir sobre uma batalha por filhos de um casal homossexual. A afirmação é do juiz em exercício Leonardo de Castro Gomes, um dos substitutos do juiz Siro Darlan na 1.ª Vara. O titular, que gosta de temas polêmicos, está viajando. O juiz Gomes afirma que o caso vai ser tratado como qualquer outro, apesar de suas peculiaridades, seguindo os critérios adotados para decidir disputas de órfãos. O pai de Chicão, como o menino é carinhosamente chamado, morreu em um acidente de carro antes de ele nascer. Como os dois pais estão mortos, afirma o juiz, Maria Eugênia terá de pedir a tutela da criança à Justiça. A tutela é necessária porque inclui a guarda e o poder de administrar os bens deixados por Cássia Eller para o menino. Se os dois - pai e companheira da cantora - fizerem o pedido, a Justiça designará um tutor provisório, o que pode acontecer em alguns dias, e poderá levar alguns meses para decidir quem ficará com o menino permanentemente. Segundo o juiz, em tese, o pai e a companheira têm chances iguais de conseguir a tutela. A decisão da Justiça será tomada a partir da análise do "interesse da criança", que não é a mesma coisa que a vontade da criança. Ou seja, o juiz vai estudar, por meio de entrevistas feitas por psicólogos, qual dos pretendentes tem mais condições de proporcionar uma estrutura "moral e material" adequada. O mais comum, diz o juiz, é manter a criança no lugar onde está, para não causar traumas. Nada, no entanto, é definido antes da investigação feita pelos psicólogos. O juiz Gomes afirma que, na 1.ª Vara, não existe preconceito contra homossexuais. A prova disso, segundo ele, é o fato de muitos pedidos de adoção feitos por esses casais serem atendidos. "Nós não damos nenhum tratamento diferenciado. No caso de adoção, no qual temos experiência, fazemos as mesmas exigências para qualquer tipo de casal." Preconceito Líderes de organizações não-governamentais que defendem os direitos dos homossexuais temem que uma decisão como essa acabe sendo influenciada pelo preconceito. A Defensoria Homossexual de São Paulo, criada pelo Ministério da Justiça, já resolveu várias disputas por causa de herança e divisão de bens de casais formados por pessoas do mesmo sexo, mas ainda não teve um caso semelhante ao do filho de Cássia Eller. "Nunca tivemos de defender uma causa assim, mas acho que o risco de haver preconceito na hora da decisão é grande", afirma Fernando Quaresma, coordenador do grupo. Ele cita um caso ocorrido no início da década de 90, quando a Defensoria Homossexual ainda não existia. Um de seus amigos perdeu a guarda do filho adotivo após a morte do companheiro contaminado com o vírus da aids. Os avós, pais do companheiro, ganharam na Justiça. Marcelo Turra, advogado do Grupo Arco-Íris do Rio de Janeiro, também acredita que pode haver interferência de preconceito na decisão judicial. Ele conta que recentemente conseguiu sucesso em uma disputa entre os avós de uma menina e a própria mãe da criança. Inconformados com a decisão da filha de morar com outra mulher, os avós tentavam conseguir a guarda da neta na Justiça. "Eles tinham muito preconceito, mas acabei achando uma solução amistosa e a menina ficou com a mãe. Foi melhor porque uma batalha na Justiça só prejudicaria a criança." Mudança Advogado carioca especializado em direito de família, Paulo Lins e Silva tem uma visão mais otimista. Ele acredita que pode existir neutralidade e objetividade na hora de julgar questões de casais homossexuais e que os juízes tendem a preferir que a guarda permaneça com a pessoa que passou mais tempo com a criança. "Acho que o juiz vai privilegiar a pessoa que criou a criança, sendo ela gay ou não. O preconceito está diminuindo." Para a comerciante Edna Pereira da Silva, mãe de uma adolescente, que há 12 anos namora Maria (ela prefere não se identificar), mãe de outras duas meninas, o melhor para a criança é ficar com a "mãe", sendo natural ou não. Edna não mora com Maria, mas as duas se consideram mães das três meninas. Uma das filhas de Maria até decidiu sair da casa da mãe e viver com Edna. "Ela achava que a mãe pegava muito no pé dela. Então veio morar aqui", conta. Edna conta que nunca teve problemas com o seu ex-marido ou com o ex-marido de Maria, mas que no início tinha medo que alguém pudesse interferir em sua família com o pretexto de que o fato de ela ser homossexual poderia afetar a filha. "Minha filha é normal, tem a própria opção sexual e nunca teve problemas por isso."