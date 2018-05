Turno da fome acabará em 2009, garante secretário O secretário municipal da Educação, Alexandre Schneider, afirmou ontem que em 2009 o turno intermediário das 11 às 15 horas, conhecido como turno da fome, nas escolas de ensino fundamental será totalmente extinto. "Com certeza no ano que vem não tem mais isso", garantiu o secretário. Reportagem publicada ontem pelo Estado informa que, segundo diretores das escolas, pelo menos 45 unidades começarão o ano com o terceiro turno, descumprindo promessa do prefeito de acabar com o problema até o fim da gestão. "O prefeito sempre colocou como meta acabar com o terceiro turno até o fim da gestão, agora, se vamos conseguir ou não, depende de fatores que não controlamos, como a chuva, que pára as obras." Segundo ele, os diretores não podem dizer quantas escolas terão terceiro turno em 2009. "Nem a secretaria tem condição de dizer." A definição, segundo ele, dependerá de quantas das 103 obras de escolas serão entregues, de quantas matrículas serão feitas e de quantas vagas o Estado vai absorver. "Quando chegamos em 2005 tinha 329 escolas com três turnos, hoje são 147."