Turismo também vai capacitar beneficiários O ministro do Turismo, Luiz Barreto, anunciou ontem que, a exemplo da construção civil, o setor de turismo também capacitará beneficiários do Bolsa-Família para que encontrem a "porta de saída" à sua emancipação social. O Bolsa-Família Turismo, como chamou o ministro, será desenvolvido a partir do final do ano, em um projeto conjunto entre os Ministérios do Desenvolvimento Social, do Trabalho, e da Casa Civil.