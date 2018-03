Turismo institui grupo para avaliar convênios O Ministério do Turismo instituiu grupo de trabalho para avaliar, até o dia 25 de novembro, a regularidade da formalização e execução de convênios celebrados com entidades privadas sem fins lucrativos. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A irregularidade em convênios, identificada pela Polícia Federal, culminou, em agosto, com a prisão de 37 pessoas, demissão de funcionários do Ministério e a queda do então ministro Pedro Novais.