Turismo: concentração de emendas preocupa governo

Ele ressaltou, no entanto, que a portaria 153 do Ministério do Turismo, que estabelece limite para liberação de recursos para shows e eventos, já dificulta bastante o uso indevido das emendas individuais. "Essa portaria é inibidora. Serve para disciplinar e dar mais clareza a liberação de recursos de emendas para promoção do turismo", ressaltou Magela.

Segundo ele, nos últimos anos, o Ministério do Turismo tem se empenhado para aumentar o número de emendas individuais como forma de aumentar o orçamento disponível.