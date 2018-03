Tumulto fecha entrada da sede da Presidência no DF Uma confusão entre estudantes, professores e servidores da Universidade de Brasília (UnB), na entrada do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), fecha o trânsito e impede a entrada e saída de carros do local onde funciona provisoriamente a sede do governo federal. Houve confronto com agentes da Polícia Militar (PM), troca de socos e empurra-empurra. Os manifestantes exigem uma audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não está em Brasília, mas em São Paulo.