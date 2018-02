Tumor de Alencar voltou a crescer, diz médico O oncologista Paulo Hoff, da equipe médica que cuida do ex-vice-presidente José Alencar, admitiu hoje que o tumor abdominal do paciente voltou a crescer. "Ele está há dois meses sem tratamento, é natural", afirmou o médico do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde Alencar está internado desde o dia 22.