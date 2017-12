Tuma recebe mais um pedido de processo contra Argello

Representantes dos diretórios regionais de cinco partidos e da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Distrito Federal entregaram ao corregedor-geral do Senado, senador Romeu Tuma (DEM-SP), nesta quarta-feira, 17, documentos contendo denúncias contra o senador Gim Argello (PTB-DF) por suposta prática de crimes de sonegação fiscal, enriquecimento ilícito e desvio de dinheiro público, entre outros. Argello assumiu o mandato de senador na última terça-feira em lugar de Joaquim Roriz (PMDB-DF), que renunciou para evitar ser submetido a um processo de cassação por suposta participação em esquema de desvio de dinheiro público. O presidente do PT do Distrito Federal, ex-deputado Chico Vigilante, e os demais representantes pediram a Tuma que abra um processo de investigação contra Argello. O senador Tuma lembrou que uma primeira representação contra o novo senador foi feita pelo PSOL na última terça, dia em que Argello assumiu o mandato. Tuma comentou que vai esperar o reinício dos trabalhos legislativos, em agosto, para anexar os pedidos contra Argello e examiná-los. Os crimes atribuídos a ele teriam ocorrido no período de 1999 a 2007, e há casos de irregularidades posteriores à diplomação de Argello como suplente de senador. Vigilante e os representantes partidários disseram que entregaram ao corregedor o que chamam de "provas" de envolvimento de Argello nos crimes.