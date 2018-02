Tuma quer impor sabatina a ministro Uma proposta de emenda constitucional que obriga ministros a prestar contas ao Congresso a cada seis meses foi protocolada no Senado. O texto, de autoria do senador Romeu Tuma (PTB-SP), está na Comissão de Constituição e Justiça aguardando a nomeação de um relator. A emenda é a versão nacional de um projeto paulista aprovado no mês passado na Assembleia Legislativa e que exige, no mesmo prazo, a presença dos secretários estaduais na Casa.