Tuma Júnior: primeiro o serviço, depois a fofoca O secretário Nacional de Justiça saiu no início desta tarde do encontro com o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, para participar da reunião sobre Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (ENASP), com a participação de secretários estaduais de Justiça, representantes do Ministério Público, da Advocacia Geral de União (AGU) e do Poder Judiciário.