Tuma Júnior pede sindicância para apurar denúncias

Tuma Júnior disse ainda, em conversa informal com jornalistas, que pedirá férias de 30 dias para se dedicar à sua defesa ao Comitê de Ética Pública, que abriu procedimento preliminar de apuração contra ele.

Tuma disse que está "babando" de vontade de depor ao comitê, mas ainda não conseguiu marcar a data do seu depoimento. O secretário poderia fazer a defesa por escrito, mas adiantou que pretende conversar com o colegiado pessoalmente para, segundo ele, poder responder a todas as dúvidas que possam surgir ao longo do depoimento.