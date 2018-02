Tuma Júnior já se reuniu com o ministro da Justiça nesta terça-feira

O ministério da Justiça confirmou há pouco que o secretário Nacional de Justiça, Tuma Júnior, se reuniu no início da tarde desta terça-feira, 11, com o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto. Segundo a assessoria do ministro, será Tuma Júnior quem irá se pronunciar sobre a reunião.

Veja também:

Polícia Federal vê gabinete de Tuma Júnior como uma 'central de favores'

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Comissão de Ética Pública abre investigação contra Tuma Júnior

Veja o que foi publicado e ouça as gravações da PF

Reportagens publicadas pelo Estado mostram que gravações telefônicas e e-mails interceptados pela Polícia Federal ligam Tuma Júnior a Li Kwok Kwen, conhecido como Paulo Li e apontado como um dos chefes da máfia chinesa em São Paulo.Deflagrada em setembro de 2009, a Operação Wei Jin levou à prisão de Li e outras 13 pessoas.

Tuma ficou reunido, ontem à noite, por cerca de três horas com o ministro da Justiça, mas ao final da reunião, a assessoria do secretário informou que ele continuava no cargo. "Vamos trabalhar, tem muito ladrão para a gente prender", limitou-se a comentar Tuma Júnior, ao deixar o seu gabinete, no Ministério da Justiça, na madrugada de hoje, após a reunião com Barreto.