Tuma Júnior é exonerado de cargo em secretaria

Barreto entende que, estando fora do cargo que atualmente ocupa, "Tuma Junior poderá melhor promover sua defesa". O ministro também destacou, na nota, os "relevantes trabalhos prestados por Tuma Júnior enquanto esteve à frente da Secretaria Nacional de Justiça".

O ex-secretário estava desgastado em decorrência de uma série de denúncias publicadas, em maio, pelo jornal O Estado de S.Paulo, dando conta de seu suposto envolvimento com a máfia do contrabando de produtos falsificados, comandada pelo chinês conhecido como Paulo Li, preso deste setembro pela Polícia Federal. Por recomendação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assessores do governo insistiram para que Tuma Júnior pedisse demissão, mas ele resistiu, porque considerava que o gesto significaria uma confissão de culpa. A advogada Izaura Miranda continuará respondendo pela secretaria interinamente.