Tuma diz que nem ´descarrego´ aliviaria crises no Senado

Em meio à crise que atinge o Senado e o seu presidente, Renan Calheiros (PMDB-AL), o corregedor da Casa, Romeu Tuma (DEM-SP), recorreu nesta sexta-feira, 13, ao exoterismo para mostrar a gravidade da situação que atinge a instituição. Do plenário, Tuma comparou: "Com todo respeito ao espiritismo, nem 10 chefes de terreiro, sendo três da Bahia, seriam capazes de fazer um descarrego nesta Casa." Tuma condenou o que qualificou de procrastinação e de manobras políticas que estariam cercando a investigação do processo no Conselho de Ética contra o presidente do Senado. A solução certamente será amarga, mas necessária. Quanto mais rapidamente ela vier, melhor será para todos, até mesmo para o presidente da Casa", disse. Para Tuma, essa demora em levar o processo à sua conclusão vem frustrando os senadores e toda a sociedade brasileira. Na quinta-feira, Renan fez mais uma manobra para arrastar o processo. Ele adiou para terça-feira, véspera do recesso, o envio para a Polícia Federal dos documentos de sua defesa para que seja ampliada a perícia. Com a decisão, Renan rompeu acordo firmado um dia antes para que a Mesa Diretora - a quem caberia formalizar o pedido à PF - se reunisse na quinta-feira, 12. Às vésperas do recesso parlamentar, o Senado está às moscas nesta sexta. Renan está em São Paulo, onde pela manhã visitou, acompanhado do senador José Sarney (PMDB-MA), o também senador Antonio Carlos Magalhães (DEM-BA), que está internado no Instituto do Coração. (Com Agência Senado)