Tuma diz que não houve precipitação da polícia O delegado seccional de Taboão da Serra, Romeu Tuma Júnior, nega que a polícia tenha se precipitado na investigação sobre o Santana encontrado na última sexta-feira estacionado na garagem de um possível cativeiro de pessoas seqüestradas, em Embu, na Grande São Paulo. A suspeita inicial era de que o carro poderia ter sido utilizado na abordagem da Pajero onde estava o prefeito assassinado de Santo André Celso Daniel. O carro pertence a Clayton Gomes de Souza, de 26 anos, um dos responsáveis pelo resgate de dois presos ocorrido na semana retrasada, em Guarulhos, na Grande São Paulo. No depoimento prestado nesta terça-feira na seccional de Taboão da Serra, Souza negou qualquer participação no seqüestro de Daniel. ?O fato de ele ter negado a participação no seqüestro não prova nada?, afirmou Tuma Júnior. A conclusão acerca de se o prefeito esteve ou não no carro e no cativeiro só ocorrerá, segundo Tuma, quando forem concluídos os laudos elaborados pelo Instituto de Criminalística (IC). ?Sem os laudos não se pode afirmar nada?, disse Tuma. A perícia foi solicitada a partir dos indícios encontrados no carro, como fios de cabelos brancos encontrados no porta-malas do carro e um folheto com o logotipo do Rubayat. De acordo com o delegado, em nenhum momento ele afirmou que havia ligação com o seqüestro. ?O que eu deixei bem claro é que tudo deveria ser investigado, pois os indícios eram fortes?, explicou Tuma Júnior. ?A polícia nunca pode descartar qualquer hipótese em uma investigação?, completou. Filho do senador Romeu Tuma (PFL-SP), Tuma Júnior é considerado um delegado polêmico na própria polícia, por causa de sua exposição na mídia em casos importantes. Uma delas foi há dois anos, quando comandou as investigações sobre a máfia dos fiscais ? rede de corrupção deflagrada na administração municipal. ?Sei que sou uma pessoa que tem uma cruz nas costas, quando o assunto é a mídia, mas todo meu trabalho é baseado em muita dedicação à polícia?, disse Tuma.