Tuma diz que inicia hoje investigação contra Lobão Filho O corregedor do Senado, Romeu Tuma (PTB-SP), disse que iniciará hoje uma investigação "sobre o comportamento do senador Edison Lobão Filho (sem partido-MA)", filho do ministro de Minas e Energia, Edison Lobão. Lobão Filho é suspeito de ter sócios ocultos em uma empresa, no Maranhão, e está sendo investigado pelo Ministério Publico Federal (MPF). Segundo Tuma, a investigação é o primeiro passo para verificar se será necessária ou não uma representação ao Conselho de Ética do Senado e a abertura de um processo por quebra de decoro parlamentar. "A primeira medida será pedir cópias dos documentos que estão sendo analisados pela Receita Federal, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Se a conclusão for de que há alguma responsabilidade, o caso será encaminhado ao Conselho de Ética", afirmou o corregedor da Casa.