Tuma afirma que ex-garçom montou álibi falso O depoimento do ex-garçom do restaurante Rubayat, Carlos Eduardo Costa Marto, prestado nesta quarta-feira na Delegacia Seccional de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, teria reforçado, segundo fontes da polícia, a suspeita de que ele tem algum nível de envolvimento com o assassinato do prefeito de Santo André (SP), Celso Daniel (PT). O teor do depoimento é mantido sob sigilo, mas Marto teria caído em diversas contradições importantes. Uma delas refere-se aos locais onde ele disse que se encontrava na noite do seqüestro de Daniel e no sábado seguinte, quando o prefeito foi morto. O delegado de Taboão da Serra, Romeu Tuma Júnior, já havia investigado alguns movimentos de Marto no final de semana do crime e teria descoberto que Marto tentou montar um falso álibi em seu depoimento. Marto, de 21 anos, se entregou nesta quarta-feira para a polícia, depois de ter tido a prisão decretada no início da semana. Investigações realizadas pela polícia revelaram que ele é ligado à quadrilha que resgatou de helicóptero os presos da penitenciária. Marto confirmou que era amigo do grupo envolvido no seqüestro, mas negou envolvimento com a quadrilha e garantiu que não tem ligação nenhuma com o assassinato de Daniel.