Tuíte põe noiva de Alves em saia-justa

BRASÍLIA - Noiva do presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), a jornalista e blogueira Laurita Arruda ajudou a espalhar nas redes sociais um boato sobre a saúde da presidente Dilma Rousseff. Ela replicou no microblog Twitter uma mensagem sobre um suposto cateterismo ao qual Dilma teria sido submetida na última quinta-feira. Segundo o Palácio do Planalto, a presidente fez exames de rotina.

No fim da noite de quinta-feira, Laurita postou uma mensagem com o link para uma notícia sobre os exames de rotina de Dilma no hospital paulistano. Antes, havia escrito no Twitter: "Movimentação extra no Sírio-Libanês hoje??!".

Em seguida, o usuário Mauricio Arruda CB, que se identifica no Twitter como médico oftalmologista e cita as cidades de Natal e São Paulo no perfil do microblog, respondeu: "Cateterismo segundo soube... nada de rotina". Laurita retuitou o post, que por sua vez foi replicado por outros usuários do Twitter.

O Planalto negou que Dilma tenha se submetido ao cateterismo. De acordo com informações do governo, a presidente aproveitou a passagem por Campinas (SP), na quinta-feira, para ir ao Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, antes de retornar a Brasília. Foi no mesmo hospital em que Dilma se tratou de um câncer no sistema linfático em 2009, quando ainda era ministra da Casa Civil.

A decisão de Dilma de ir ao hospital atrasou sua volta a Brasília em três horas e 40 minutos. Sua agenda previra a volta às 18 horas, mas o avião presidencial só aterrissou em Brasília às 21h40. Na manhã desta sexta-feira, 30, Dilma embarcou para Paramaribo, capital do Suriname, onde participa da reunião de cúpula da União de Nações Sul-Americanas (Unasul).

Repercussão. Laurita tem um blog chamado Território Livre e se descreve no Twitter como "observadora da cena em busca da verdade", além de jornalista, blogueira, ex-advogada e mãe. A noiva de Henrique Alves tem quase 15 mil seguidores no microblog, incluindo jornalistas, deputados federais e o presidente da Câmara.

Veículos chegaram a noticiar que Laurita teria "plantado notícia sobre saúde de Dilma" e lembraram que, se tivesse sido realizado o cateterismo, a presidente teria de cancelar a viagem de ontem ao Suriname.

Em junho, durante a Copa das Confederações, foi pelo Instagram de Laurita que se soube que Henrique Alves viu a final entre Brasil e Espanha com seus familiares. Descobriu-se depois que o presidente da Câmara usou um jato da FAB para transportar seus parentes – após a revelação do caso, o parlamentar pagou o valor correspondente a voos de carreira para o erário público.