'Tudo indica' que Cid Gomes deixará PSB, diz líder O líder do PSB na Câmara dos Deputados, Beto Albuquerque (RS), avaliou nesta terça-feira, 24, que "tudo indica" que o governador do Ceará, Cid Gomes, sairá da legenda. A declaração de Beto Albuquerque ocorre um dia depois de o governador cearense ter admitido que pode desembarcar do PSB, uma semana depois de a Executiva Nacional do partido ter optado por entregar os cargos que ocupava no governo federal.