Tucanos recolhem assinaturas pró-CPI do Apagão Aéreo Autor do requerimento para a criação da CPI do Apagão, o deputado federal Otávio Leite (PSDB) esteve na manhã desta segunda-feira, 26, no Aeroporto Santos Dumont, recolhendo assinaturas de passageiros a favor da instalação da comissão. "Esse é um ato simbólico, queremos mostrar que o povo quer uma solução para o caos aéreo", disse o deputado. A CPI foi enterrada pelo governo na quinta-feira, 22, com a aprovação, pelo plenário da Câmara, de um recurso do PT que anula a instalação da comissão. Para garantir a vitória, o governo enquadrou os partidos da base aliada que ameaçavam votar a favor da investigação, especialmente o PDT, cotado para assumir o Ministério da Previdência. Os tucanos Gustavo Fruet (PSDB-PR) e Vanderley Macris, co-autor do requerimento, também recolhiam assinaturas ontem de manhã nos aeroportos de Curitiba e em Congonhas. Na semana passada, os partidos de oposição entraram com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir a realização da CPI, que contava com 211 assinaturas, 41 a mais do que o mínimo necessário para a realização.