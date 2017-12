Tucanos rebatem críticas do PT ao governo Alckmin O PSDB respondeu às críticas feitas pela bancada estadual petista à administração do ex-governador e pré-candidato tucano à Presidência da República, Geraldo Alckmin, alegando que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é bom só na propaganda oficial e não nas realizações. "Quem tem um governo de ficção é o presidente Lula", reagiu o deputado tucano Edson Aparecido, líder do governo na Casa. O deputado Duarte Nogueira (PSDB), que foi secretário de Agricultura do governo Alckmin, também rebateu as acusações do PT, alegando que eles se basearam em números equivocados. E citou que na sua área, por exemplo, houve tal carência de investimento federal que provocou, entre outras coisas, o problema da febre aftosa. "Em 2003 e 2004 não recebemos um centavo sequer do governo federal para a defesa animal e a liberação só começou após o problema da aftosa. Ou seja, foi uma incompetência geral e as críticas refletem o desespero deles", emendou. Perguntado sobre o que classificou de "desespero dos petistas" num momento em que o presidente Lula lidera com folga as pesquisas de intenção de voto, Duarte Nogueira rebateu: "As pesquisas refletem apenas a popularidade do momento e o presidente Lula vive fazendo campanha todos os dias, recebendo o PMDB em seu gabinete e viajando direto. Apesar disso, eu acredito que o programa do PSDB já deve ter refletido nas pesquisas eleitorais e eu tenho certeza que vamos crescer muito mais."