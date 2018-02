Tucanos manifestam apoio a Yeda em fórum do PSDB O 1º Fórum de Mulheres do PSDB, realizado hoje em Brasília, serviu de palco para apoio de dirigentes tucanos à governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius, que enfrenta a oposição ferrenha do PT em seu Estado e vem respondendo a uma série de acusações de corrupção. Ao responder a uma pergunta sobre as pesquisas de opinião em que a administração da governadora aparece com baixos índices de aprovação, o presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), afirmou que Yeda faz "um governo sério e competente" em que a questão administrativa está sendo resolvida "como nunca".