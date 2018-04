Tucanos gaúchos oficializam Yeda para o governo do RS O PSDB gaúcho homologou hoje a candidatura de Yeda Crusius ao governo do Rio Grande do Sul. Berfran Rosado (PPS), que foi seu secretário do Meio Ambiente, será o vice da chapa. Yeda busca a reeleição após um governo conturbado, que enfrenta denúncias de corrupção ao mesmo tempo em que é elogiado por parte importante do empresariado e pelas prefeituras do interior do Estado.