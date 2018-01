Tucanos fecham apoio a Serra, menos Tasso Agora só falta Tasso Jereissati. À exceção do governador do Ceará, o ministro da Saúde, José Serra, fechou nesta quarta-feira o apoio de todas as alas do PSDB em torno de sua candidatura à Presidência da República. Até mesmo o ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga ? ?tassista? renitente ? participou do almoço para tratar da agenda do pré-candidato Serra. O lançamento oficial será na semana que vem, possivelmente na quarta-feira. Os serristas comemoraram a virada das últimas 24 horas, que trouxe para a linha de frente da campanha de Serra o presidente do partido, deputado José Aníbal (SP), o ministro Arthur Virgílio Netto, secretário-geral da Presidência e o governador de Mato Grosso, Dante de Oliveira. O governador comunicou nesta quarta-feira a Serra a desistência de sua pré-candidatura, prometendo arregaçar as mangas e trabalhar por ele. Também aderiram outros ?tassistas? como os senadores Teotônio Vilela Filho (AL) e o líder tucano no Senado, Geraldo Melo (RN), além do governador do Pará, Almir Gabriel. Nessa virada, tanto o presidente Fernando Henrique Cardoso quanto os ex-adversários de Serra deram ao ministro-candidato o mesmo conselho: articular e conversar mais. A sugestão inclui uma conversa ?urgente? com o próprio Tasso. ?O Serra é que tem de se mexer, porque essa é uma tarefa intransferível?, disse Fernando Henrique a um dirigente do partido. Serra não perdeu tempo. Iniciou as articulações imediatamente. O acerto com Pimenta da Veiga foi feito pessoalmente na noite de terça-feira, quando Serra teve um encontro com o ministro das Comunicações. Com o governador Dante, a conversa foi por telefone. ?Preciso de você?, disse Serra. Na outra ponta da linha, Dante respondeu que é homem de partido. ?Já me decidi e estou pronto a trabalhar por você.? Mas Dante ainda reforçou o conselho de Fernando Henrique: ?Em política você tem de fazer carinho em homem, porque é assim que funciona.? A contabilidade dos apoios a Serra foi feita durante o almoço no apartamento do secretário-geral do PSDB, deputado Márcio Fortes (RJ). ?Estamos todos com Serra?, disse José Aníbal. ?De A a Z, do Acre ao Rio Grande do Sul, estamos todos fechados com a candidatura de Serra.? Os ?serristas? queriam definir nesta quarta-feira mesmo a data e o formato do anúncio do lançamento do ministro. Mas, para prestigiar e envolver na campanha o recém-convertido José Aníbal, que tinha simpatia pela candidatura de Tasso, preferiram delegar ao presidente do partido a tarefa de acertar tudo pessoalmente com o candidato. Decidiram apenas que será um ato simples durante reunião da Executiva nacional. A festa fica adiada para a pré-convenção de 24 de fevereiro, que poderá acontecer em Fortaleza. ?Existia um movimento anti-Serra muito forte dentro e fora do partido?, avaliou o prefeito de Vitória, Luiz Paulo Vellozo Lucas, cotado para coordenar a campanha de Serra. ?Fora do PSDB, esse movimento produziu a candidatura de Roseana Sarney, mas dentro do partido ele está sendo desmontado.? Foi quando o deputado Alberto Goldman (SP), vice-presidente do PSDB, perguntou ao ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, como havia sido o entrevero com Tasso, às véspera do Natal, no Palácio da Alvorada. ?Foi apenas a demonstração de que existem mágoas e de que de vez por outra Tasso escolhe um alvo. Desta vez fui eu?, respondeu o ministro. Serra queixou-se, no almoço, de que os meios de comunicação ?estão dando repercussão exagerada? aos desentendimentos dele com Tasso. A conclusão geral dos nove participantes do almoço foi de que a melhor estratégia é não valorizar a briga ? que, acreditam, não passa de uma dissidência superável. Ou bem Tasso adere, e rápido, ou a campanha vai se desenrolar sem ele. ?Nós consideramos muito importante a participação do governador Tasso, mas a campanha não depende dele?, disse o líder do PSDB na Câmara, Jutahy Júnior (BA), um dos principais articuladores da candidatura Serra. Tanto o ministro quanto seu staff concluíram que não dá mais para arrastar a indefinição. Ao primeiro ato público que o ministro comparecer, terá de fazê-lo na condição de candidato. ?Na sexta-feira o ministro vai ao Rio e sua passagem por lá certamente vai ser um inferno, porque ninguém quer saber de saúde, só de candidatura?, disse Márcio Fortes. E completou: ?Se fosse eu, anunciava a candidatura hoje mesmo.?