Tucanos fazem jantar em SP a R$ 1 mil para arrecadar Na tentativa de angariar recursos para o partido, o PSDB promoveu anteontem um jantar com empresários e sindicalistas em um bufê em Higienópolis, na zona oeste paulistana. O convite do encontro, no qual foi servido menu francês com caviar, salmão, couer de palmier (palmito) e dry martini, custava R$ 1 mil.