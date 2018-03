Tucanos fazem festa em prol da reeleição de Yeda no RS Centenas de tucanos do Rio Grande do Sul fizeram festa no sábado para a governadora Yeda Crusius, a quem trataram como candidata à reeleição, durante o encontro estadual de verão do PSDB em Imbé, no litoral norte do Estado. No calendário da sigla, o evento deflagra a mobilização para o ano e antecede o pré-lançamento oficial da candidatura, previsto para abril, em Porto Alegre.