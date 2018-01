Tucanos estão com dor de cotovelo, diz Mantega O ministro da Fazenda, Guido Mantega, rebateu as afirmações do pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, que fez críticas à política econômica. "Tem gente incomodada com o sucesso que o governo está conseguindo", disse ele à Agência Estado. "Há uma certa dor de cotovelo tucana, e eles estão procurando argumentos para embaçar o nosso sucesso." Na avaliação de Mantega, as críticas de Alckmin se baseiam em "argumentos capengas" e não conseguem confrontar o fato de que " Brasil está em um processo virtuoso de crescimento." Respondendo à acusação que o governo Lula estaria promovendo uma "farra fiscal e cambial", Mantega afirmou: "houve farra cambial no governo tucano". Ele lembrou que, no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, o câmbio era administrado e "artificialmente valorizado". Naquela época, diz ele, havia pouco fluxo de capitais para o País e a balança comercial tinha déficit. "Para atrair recursos, eles tiveram de fixar um juro estratosférico", disse. É uma situação muito distinta da atual onde o câmbio é flutuante e a balança comercial é vigorosa, segundo avalia o ministro. "Temos uma moeda forte a partir do nosso sucesso comercial", disse ele. "É uma valorização salutar." Para Mantega, o real forte "é expressão de uma economia mais sólida".