Tucanos do Rio discutem com Serra aliança com Gabeira

Em conversa com o governador José Serra, pré-candidato do PSDB à Presidência da República, dirigentes tucanos do Rio ficaram encarregados de tentar contornar até o fim de fevereiro as dificuldades que ainda emperram a aliança com DEM e PPS em torno da candidatura do deputado Fernando Gabeira (PV) ao governo do Estado. A oposição pretende anunciar uma aliança em março, quando Serra deverá finalmente assumir a candidatura à sucessão presidencial.

Veja Também

PV rejeita Cesar Maia e complica oposição no Rio

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Queremos encontrar solução para os problemas que ainda existem e, quando tudo estiver resolvido, marcar uma vinda do Serra ao Rio", disse o presidente regional do PSDB fluminense, José Camilo Zito dos Santos, prefeito de Duque de Caxias (Baixada Fluminense). O presidente municipal, deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha também participou da reunião com o governador, na sede do governo paulista.

Além da situação inusitada de uma chapa em que Gabeira pediria votos para a senadora Marina Silva, candidata do PV à Presidência, e o candidato a vice-governador, do PSDB, faria campanha para Serra, a animosidade entre os verdes e o DEM também atrapalha a aliança. Na terça-feira, 19, o PV do Rio de Janeiro cedeu à pressão do vereador Alfredo Sirkis e decidiu que não vai apoiar a candidatura do ex-prefeito Cesar Maia (DEM) ao Senado.

Zito e Corrêa da Rocha encontraram Serra confiante em uma solução para os impasses. "Ele nos disse que o caminho é esse que estamos buscando", afirmou o presidente municipal do PSDB. "Não temos todas as arestas sanadas. Em determinado momento, depois do carnaval, vamos conversar com os quatro partidos. Por enquanto, as conversas são dois a dois", afirmou Corrêa da Rocha.

Palanque no Rio

A aliança com Gabeira resolve a dificuldade do PSDB em ter um palanque forte para Serra no Rio de Janeiro. Em 2008, o deputado do PV teve um bom desempenho na disputa pela prefeitura da capital, em aliança com o PSDB, e perdeu por pouco do prefeito Eduardo Paes (PMDB), no segundo turno. Corrêa da Rocha, que foi candidato a vice de Gabeira, diz que a repetição da aliança, acrescida de DEM e PPS, criaria três campos distintos na disputa pelo governo. Além de Gabeira, são candidatos o governador Sérgio Cabral (PMDB), à reeleição, e o ex-governador Anthony Garotinho (PR).

"Há muito tempo a gente não vai para a eleição tão competitivo, tanto no plano estadual quanto federal", diz o presidente do PSDB carioca. Para Zito, os próximos trinta dias são o momento certo para resolver os problemas "e não ter desconforto lá na frente". O próprio presidente regional era contrário à aliança com Gabeira, mas acabou reconhecendo que os tucanos não têm um nome competitivo para enfrentar Cabral e Garotinho. "Temos que pensar política como adultos. Não pode ser 'eu não gosto de você', 'você não gosta de mim'. Temos que ver a realidade e tomar uma decisão final", afirmou Zito.