Tucanos dizem que houve alterações em carta de 2008

Na versão em inglês, a carta tem frases como "cada parte tinha a sua própria maneira de pagar comissões a funcionários do governo". Na versão em português, a tradução foi: "cada empresa tinha sua própria forma de pagar a propina ao pessoal do PSDB e à diretoria da CPTM".

O PSDB distribuiu à imprensa cópia das duas cartas ontem. O Estado não conseguiu falar com Simão Pedro. O ministro José Eduardo Cardozo admitiu que enviou as duas versões das cartas à Polícia Federal. Essas cartas são apenas um anexo do relatório principal, cuja autoria também é de Rheinheimer, que cita pagamento de propina do cartel a políticos e aponta um esquema de caixa 2 do PSDB e do DEM.