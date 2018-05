Tucanos de SP discutem chapa que disputará Câmara O presidente do PSDB paulista, deputado federal Antonio Carlos Mendes Thame, afirmou hoje que a legenda está concentrada atualmente em formar a chapa dos candidatos que disputarão um mandato na Câmara dos Deputados nas eleições do ano que vem. Segundo ele, a sigla está buscando nomes de fora que possam agregar valor ao quadro do partido no Estado.