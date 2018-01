Tucanos criticam ida de Dilma a locais de cheias Tucanos criticaram neste sábado, 28, as visitas da presidente Dilma Rousseff a Minas Gerais e Espírito Santo, Estados atingidos pelas chuvas dos últimos dias. Na página no Facebook, o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), atacou a responsabilidade do governo na prevenção de desastres naturais. "Nenhuma palavra sobre as promessas feitas em tragédias anteriores e nunca cumpridas; nenhuma palavra sobre as poucas obras que se arrastam sem conclusão; nenhuma palavra sobre a baixíssima execução do orçamento nessa área", escreveu o presidenciável.