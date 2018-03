Tucanos convocam 'panelaço' contra programa do PT na TV

São Paulo - Enquanto debatem se e quando devem entrar com um pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, deputados do PSDB decidiram convocar seus seguidores nas redes sociais para um panelaço na noite desta terça-feira, 5, durante a exibição da propaganda gratuita do PT. O programa vai ao ar em rede nacional de TV às 20h30 - no rádio, a transmissão será meia hora antes.

A iniciativa foi do deputado Bruno Araújo (PE), líder da minoria na Câmara. Embora não conte com a chancela oficial do PSDB, integrantes das bancadas tucana e do DEM no Congresso aderiram à mobilização. "Nossa avaliação é que o panelaço de hoje será maior do que o feito no pronunciamento feito por Dilma no dia 8 de março", diz o senador Álvaro Dias (PSDB-PR).

O movimento do panelaço começou nas redes sociais com posts nas páginas de grupos anti-Dilma como o Vem pra Rua, Revoltados Online e Movimento Brasil Livre. Responsáveis pela mobilização das manifestações de março e abril em todo o País, os movimentos decidiram mudar de estratégia e não planejam promover novos eventos de rua nos próximos meses. A ideia agora é focar a ação no Congreso Nacional e em atos pontuais.