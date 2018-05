Tucanos aumentam pressão por candidatura de Aloysio Em busca de um candidato para disputar a Prefeitura de São Paulo, os tucanos aumentaram a pressão para que o senador Aloysio Nunes Ferreira mude o título eleitoral do interior para a capital paulista e concorra à eleição de 2012. O resultado da pesquisa Datafolha, divulgado ontem, mostrou que o senador é o candidato do PSDB com maior intenção de voto, depois do ex-governador José Serra. No cenário mais positivo para os dois, com o ministro Fernando Haddad (Educação) como nome do PT, Aloysio tem 10% das intenções de voto, e Serra 19% - eles ganham do petista.