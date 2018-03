Tucanos acusam Dilma Rousseff de 'se esconder atrás de Lula'

Lideranças do PSDB na Câmara e no Senado reagiram hoje às declarações da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, de que a oposição não quer comparar os governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso, na eleição deste ano porque incomodam os avanços protagonizados pela gestão petista no País. Os tucanos acusaram a pré-candidata do PT ao Palácio do Planalto de não ter proposta para os próximos quatro anos e de "se esconder atrás do governo Lula".

"Interessa a eles o passado porque o PT e o Lula não têm segurança do que a Dilma é capaz de fazer no futuro", respondeu a senadora Marisa Serrano (MS). Em uma indireta a Dilma, ela disse que quem tem de decidir o que deve ser debatido na eleição é a população. "A quem interessa comparar? Essa pergunta tem de ser feita ao povo brasileiro. Eles querem discutir o passado ou o futuro?"

O líder do PSDB na Câmara, João Almeida (BA), endossou o discurso da senadora. "Lula e Dilma querem se apresentar como exterminadores do futuro. Eles não pensam e não pensaram sobre propostas para o futuro. Serra mostrou que não vai cair nessas provocações."