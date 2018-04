Tucano volta dos Emirados Árabes com planos para etanol O governador José Serra (PSDB) retornou da viagem que fez ao Emirados Árabes na semana passada com a expectativa de alavancar investimentos para pesquisas na área da produção de etanol. Serra disse ontem que teve reuniões com ministros e empresários locais e que todos demonstraram interesse em investir no setor. "Atrair investimento na área do etanol, inclusive na pesquisa, eles têm interesse. Apesar de ser um país produtor de petróleo, eles estão de olho no futuro, porque o etanol acabará sendo misturado à gasolina no mundo inteiro", afirmou o governador, que esteve acompanhado do secretário de Desenvolvimento, Geraldo Alckmin. Serra viajou na madrugada de quarta-feira após o carnaval e retornou a São Paulo no sábado à noite. "Fiquei dois dias nos Emirados Árabes. Foi uma missão empresarial com vistas a aumentar o comércio e os investimentos no Brasil e especificamente em São Paulo e haverá desdobramentos, porque eles vão mandar missões ao Brasil no próximo mês", disse. "Apesar de uma viagem cansativa e muito intensa, foi muito produtiva", emendou. Segundo o governador, o setor de produção agrícola paulista também atraiu a atenção dos governantes e empresários. "Os Emirados Árabes têm praticamente zero de produção agrícola e muito interesse em garantir o abastecimento."