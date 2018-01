Tucano vai pedir convocação de Pimentel em Comissão

Nos sete primeiros meses de 2013, o déficit da balança comercial brasileira ficou em US$ 4,989 bilhões, o pior resultado da história, superando os dados de 1995, quando o acumulado dos sete primeiros meses foi deficitário em US$ 4,224 bilhões. No mesmo período de 2012, foi registrado superávit de US$ 9,927 bilhões.

O tucano alega que Pimentel deve explicar a "gravidade" da situação e quais medidas estão sendo adotadas pelo governo para revertê-la. "Não é mais o sinal amarelo que está aceso: é a luz no fim do túnel que começa a ficar cada vez mais fraca, quase se apagando, na medida em que nos aproximamos do fim do mandato da presidente Dilma", afirmou o líder, de acordo com nota distribuída pela assessoria da bancada.