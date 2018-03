Tucano tenta impugnar reeleição do prefeito de Salvador A coligação Para Melhorar Salvador (PSDB-PPS), capitaneada pelo ex-prefeito Antônio Imbassahy, entrou com pedido de impugnação da candidatura do atual prefeito da capital baiana, João Henrique Carneiro (PMDB), à reeleição, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Segundo os advogados da coligação, a ação, protocolada na segunda-feira, está baseada em quatro acusações. Uma delas é referente a um acontecimento no último sábado: Carneiro, que participava do evento Marcha para Jesus, no bairro do Cabula, em determinado momento subiu no trio elétrico que comandava o cortejo e passou a discursar - o que caracteriza a realização de "showmício", proibido pela Justiça Eleitoral, de acordo com a acusação. Outro ponto citado é uma compra de material de campanha, supostamente realizada no dia 6 - antes que a candidatura tivesse um CNPJ, como determina a lei, o que ocorreu no dia 8. Além dessas acusações, estão no processo a utilização de propaganda institucional com caráter eleitoral (que já foi tema de outra ação elaborada pela coligação, na qual a Justiça determinou, na semana passada, que a prefeitura retirasse das ruas as placas de propaganda institucional) e uma alegada similaridade entre a marca da campanha e a utilizada pelo governo federal. Segundo a assessoria jurídica do prefeito, ele só vai se pronunciar depois de conhecer o conteúdo completo da ação.