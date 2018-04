Tucano teme debandada de prefeitos após pesquisa O presidente do PSDB do Rio de Janeiro, José Camilo Zito, afirmou que o resultado da pesquisa CNI/Ibope, com Dilma Rousseff (PT) à frente de José Serra (PSDB), vai dificultar ainda mais a campanha do tucano no Estado. Segundo ele, prefeitos do partido já o avisaram que vão pedir votos para Dilma.