Tucano rebate críticas de ministro ao aeroporto de MG O deputado estadual João Leite (PSDB-MG) reagiu às críticas feitas pelo Ministro do Turismo, Vinicius Lages, que disse nesta sexta, 22, que o Brasil precisa desenvolver a infraestrutura aeroportuária para "servir os brasileiros onde precisa, e não onde não precisa", em uma referência ao aeroporto de Cláudio (MG), construído pelo ex-governador de Minas Gerais e candidato à Presidência da República pelo PSDB, Aécio Neves. Para o deputado tucano, é "lamentável que o ministro manipule a realidade para fugir à sua responsabilidade". "A obra do aeroporto de Cláudio faz parte de um programa de apoio aos aeroportos de Minas que beneficiou um terço dos aeroportos do Estado", afirmou Leite, em nota.