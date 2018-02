Tucano questiona no TSE peça de Dilma com cubanos A coligação do candidato tucano à Presidência, Aécio Neves, vai questionar no Tribunal Superior Eleitoral a propaganda da candidata do PT, Dilma Rousseff, que mostra dois médicos cubanos. O PSDB quer que o vídeo seja retirado do ar, sob alegação de que a legislação eleitoral não permite a aparição de estrangeiros em programas eleitorais.