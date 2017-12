Tucano prevê vitória do partido nos 3 maiores colégios eleitorais O governador de Goiás, Marconi Perillo, disse no lançamento da candidatura do Eduardo Paes para o governo do Rio, que o PSDB deve eleger governadores nos três principais colégios eleitorais do Brasil. Segundo ele, Aécio Neves deverá ser reeleito para Minas Gerais, José Serra provavelmente ganhará para o governo de São Paulo e Paes será vitorioso no Rio. Ele também reafirmou que Geraldo Alckmin, candidato do partido à Presidência, será um novo Juscelino Kubitschek. Participam também do evento na Associação Brasileira de Imprensa (ABI), o presidente do PSDB Tasso Jereissati, Aécio Neves, Geraldo Alckmin, entre outros integrantes do partido.