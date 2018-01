Tucano pedirá indiciamento de assessor de Lula e Dirceu Os senadores Álvaro Dias (PSDB-PR) e Magno Malta (PL-ES) anunciaram que apresentarão votos em separado ao relatório elaborado pelo relator da CPI dos Bingos, senador Garibaldi Alves (PFL-RN). Álvaro Dias, em seu voto em separado, pedirá o indiciamento do chefe de gabinete do presidente Lula, Gilberto Carvalho, e também a do ex-ministro chefe da Casa Civil José Dirceu, excluídos do relatório final por Garibaldi, que alegou falta de provas para propor o indiciamento deles. Dias dirá também, em seu relatório, que Lula tinha conhecimento do episódio de corrupção envolvendo a prefeitura de Santo André. O senador não vai pedir o indiciamento do presidente, mas quer que o Ministério Público investigue o caso a fundo. Proibição dos Bingos Malta adiantou que, em seu voto, vai focar no fato determinado da CPI, que é a investigação da lavagem de dinheiro e contravenções praticadas nas casas de jogos, e não vai propor o indiciamento de figuras como o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci e do presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), e amigo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Paulo Okamotto. Malta pretende propor a cassação das liminares que permitem o funcionamento de bingos e a proibição do funcionamento de casas de jogos, exatamente o contrário do proposto por Garibaldi, que sugere a regulamentação e legalização dos bingos. O coordenador da bancada governista na CPI, senador Tião Viana (PT-AC), disse que a base aliada deve apoiar o relatório de Malta. Ele criticou o fato de a CPI não ter ficado no fato determinado e ter proposto a legalização dos bingos.