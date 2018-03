Tucano pede na Justiça acesso à apuração da Receita

No dia 28 de junho, o tucano fez um ofício à Corregedoria da Receita para que lhe fosse garantido acesso integral aos autos da sindicância aberta para apurar a quebra do sigilo. Três dias antes, a Receita abrira um processo administrativo disciplinar para investigar os responsáveis pelo vazamento de suas declarações de Imposto de Renda. A corregedoria lhe enviou um ofício, no dia 8 de julho, concordando com o pedido de acesso à investigação. Na ocasião, o órgão afirmou que garantir o acesso ao contribuinte significava cumprir o dever de transparência.

A Receita, no entanto, acabou não lhe fornecendo as informações, o que levou o tucano a entrar com um novo pedido no último dia 16. Na terça-feira, a Receita indeferiu a solicitação em ofício assinado pelo corregedor-geral, Antonio Carlos Costa D?Ávila Carvalho, e por Fernando Lopes Pauletti, chefe da Divisão de Análise Correicional. O Fisco alegou que o pedido deveria ser feito no fim do processo administrativo, se confirmado o acesso "imovitado" e o vazamento de informações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.