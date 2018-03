Tucano lança concurso 'um dia como parlamentar'

O vencedor da promoção será levado a tiracolo por Macris em um dia normal de atividade legislativa, com direito a estadia de dois dias em Brasília, transporte, hospedagem e alimentação. "Vai me acompanhar da hora que sair da minha residência até o final do dia. Será o meu sombra", brincou o parlamentar, que se antecipou para explicar a origem dos recursos que financiarão a viagem do vencedor. "Sairão do meu bolso. Será tudo pago por mim", esclareceu.

De acordo com Macris, o concurso nasceu de uma discussão com sua assessoria de imprensa, tendo por objetivo arrefecer as críticas contra a atividade parlamentar. "É uma forma de debater a questão do Legislativo: mostrar o nosso trabalho aos cidadãos", afirmou. A última edição da pesquisa Datafolha, divulgada em fevereiro, apontou que apenas 14% dos entrevistados consideram positivo o trabalho dos congressistas.

Para participar do concurso, os interessados devem ter formação superior completa ou em curso. As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de abril e o resultado será divulgado no dia 10 de maio. Os concorrentes devem enviar ao e-mail concursocultural@deputadomacris.com.br um texto de até 500 caracteres sobre o tema: "O Papel do Parlamentar no Desenvolvimento do País".

Os textos enviados passarão por uma avaliação e serão publicados no blog oficial de Macris (www.deputadomacris.blog.br). O vencedor será aquele que tiver o maior número de acessos ao texto, multiplicado pelo número de comentários deixados pelos internautas. A estratégia da assessoria do parlamentar é aumentar o número de visitas ao blog.