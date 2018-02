Tucano inicia ofensiva para protocolar CPI mista dos cartões

O deputado Carlos Sampaio (PSDB) iniciou movimento para recolher assinaturas e protocolar a CPI mista dos cartões corporativos, segundo informou sua assessoria nesta quinta-feira, 7, ao estadao.com.br. "São necessárias 171 (assinaturas) na Câmara dos Deputados e 27 no Senado. A proposta do deputado (Sampaio) é diferente da do governo, que é estranha", disse a assessoria. Veja também: Entenda o que são os cartões corporativos do governo Suplicy defende que CPI apure gastos secretos da Presidência Após denúncia, governo publica mudanças para cartões Congresso volta ao com CPI na mira e sete MPs na pauta Lula nomeia secretário-adjunto para lugar de Matilde 'CPI vai investigar desde 2001', diz Carlos Sampaio Numa manobra para neutralizar o bombardeio da oposição, o presidente Lula autorizou o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), a coletar assinaturas para abrir uma CPI na Casa sobre as compras com cartões corporativos. Detalhe: a CPI pretende investigar as despesas do governo desde janeiro de 1998 até hoje. O período atinge a administração de Fernando Henrique Cardoso, que assumiu a Presidência em 1994 e criou os cartões em 2001. Para a assessoria do deputado, a CPI mista é um contra-ataque à iniciativa do governo. "É evidente que sim. Não estamos conseguindo entender nada com essa atitude do governo", disse. As denúncias sobre o uso indevido dos cartões já derrubaram a ministra da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro, na sexta-feira passada. Denúncias de uso indevido do cartão corporativo atingiram também os ministros Orlando Silva (Esporte), que devolveu à União os valores gastos nos últimos dois anos, e Altemir Gregolin (Pesca) e os seguranças do presidente Luiz Inácio Lula da Silva baseados em São Bernardo do Campo. No último caso, a Presidência informou que não se manifestará sobre despesas sigilosas. (Colaboraram Vera Rosa e Christiane Samarco, de O Estado de S.Paulo)