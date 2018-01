Tucano entrega à CPI documentos contra governador do MT O senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT) protocolou nesta quarta-feira, 23, na secretaria da CPI dos Sanguessugas documentos e vai entregar ao Ministério Público, que, segundo ele, comprovariam a ligação do governador de Mato Grosso, Blairo Maggi (PPS) com a Planan, principal empresa no esquema de vendas superfaturadas de ambulâncias. Segundo o senador, Blairo mandou para a Assembléia Legislativa projeto de lei favorecendo exclusivamente a empresa, ao isentá-la do pagamento de IPVA. O senador disse esperar que a CPI e o Ministério Público investiguem a documentação e o procedimento do governador. "A documentação no mínimo mostra a força da Planam na Assembléia Legislativa de Mato Grosso e no governo do Estado", afirmou. "O que temos é uma organização criminosa que felizmente está sendo desbaratada", acrescentou. Antero lembra ainda que, segundo cálculos da Polícia Federal e do Ministério Público, a Planam vendeu cerca de mil ambulâncias superfaturadas no esquema conhecido por máfia dos sanguessugas. "Todas as unidades vendidas a partir de dezembro de 2003 ficaram isentas de pagar o IPVA graças à iniciativa do governador", disse o senador.