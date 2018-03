Tucano elogia Marina Silva em evento para novo partido

Feldman criticou a atuação dos políticos em Brasília e disse que o País está "no fundo do poço da política", citando a provável eleição do deputado federal Henrique Eduardo Alves para presidência da Câmara em Brasília. O deputado ressaltou ainda que foi importante o grupo de Marina amadurecer suas propostas antes da criação de uma legenda, mas, segundo ele, o momento para inaugurar um novo modelo político chegou.

"Me sinto muito bem aqui, com toda a patrulha que vocês podem imaginar", disse o deputado se referindo ao fato de ter comunicado à sua atual legenda (PSDB) sobre a participação nas discussões do movimento de Marina Silva.

Marina Silva reúne nesta noite cerca de 350 pessoas em um auditório na Vila Madalena, zona oeste da capital paulista, onde foi recebida pela plateia com gritos de "Brasil Urgente, Marina Presidente".

Os participantes discutem a viabilidade de um novo partido no País, bem como o possível nome para a legenda. O próximo encontro será no dia 16 de fevereiro, em Brasília.