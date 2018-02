Tucano e petista prometem vetar 'ficha-suja'

O dirigente tucano Sérgio Guerra consignou: "Não vamos ter ninguém no PSDB com ficha suja." O líder petista José Eduardo Dutra endossou: "Nós também. Aplicamos a ficha limpa desde a fundação do partido." As afirmações provocaram risos na plateia que acompanhava o evento, na sede do jornal O Estado de S.Paulo, na zona norte da capital paulista.

Apesar de afirmarem que seus partidos já vêm trabalhando para barrar os ''fichas-suja'', os líderes não souberam explicar em detalhes, em entrevista após o evento, como colocarão em prática a promessa feita hoje. Ambos citaram o projeto "Ficha Limpa" como referência, vetando quem foi condenado em segunda instância, em órgãos colegiados.

Guerra disse que tomará como base as listas de pleiteantes a candidato das executivas estaduais do PSDB. "Não é difícil de funcionar. É ver as nominatas em cada Estado e fazer uma avaliação das indicações", disse o tucano.

Dutra afirmou que a executiva nacional do PT conhece a ficha de seus candidatos. "Todos os candidatos são conhecidos no partido, não tem quem caia de paraquedas, que você não conheça a ficha pregressa. Entre os candidatos a deputados federais eu não conheço ninguém que já tenha sido condenado nas condições do projeto (Ficha Limpa)", disse o petista. Segundo ele, para se lançar pelo PT, a pessoa assina o "Compromisso do Candidato Petista", em que já há a declaração de que não foi condenado pela Justiça.