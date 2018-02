Tucano e petista comentam fala de Serra sobre BC As declarações do presidenciável do PSDB, José Serra, de que, se eleito, daria opiniões sobre a atuação do Banco Central, repercutiram entre os presidentes do PSDB e do PT. Em entrevista à Rádio CBN na manhã de hoje, Serra disse que o BC "não é a Santa Sé" e não está "acima do bem e do mal". "Agora quem acha que o BC erra é contra dar autonomia de trabalho ao BC?", disse o pré-candidato na entrevista.