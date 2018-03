Tucano diz que deixou presidência do PSDB por ter cumprido seu dever

SÃO PAULO - O deputado federal, Valdir Rossoni (PSDB-PR), negou nesta quarta-feira, 27, que se afastou do cargo de presidente do diretório municipal do partido após ter chamado uma professora de "biscate" na internet. Em nota enviada ao Estado, ele afirmou que a informação é "mentirosa e estapafúrdia".

"Repito que me afastei do cargo unicamente por causa da proximidade da convenção que ocorrerá no próximo mês de junho", escreveu o parlamentar. "Considero que minha missão no comando da legenda, da qual me orgulho muito, foi cumprida e abro espaço para que seja iniciado um novo ciclo".

A presidência da legenda no Estado será ocupada pelo secretário-geral do partido e presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano.

O xingamento de Rossoni dirigido à professora de História, Adriane Sobanski, provocou reação da senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), que protocolou representação na Procuradoria da Mulher na Câmara dos Deputados, em Curitiba, para que Rossoni explique o ocorrido. “Lamento muito que o Paraná esteja protagonizando esse tipo de notícia em nível nacional”, comentou em seu perfil do Facebook.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo Adriane, o insulto ocorreu dias depois de ela ter feito comentário em postagem do perfil de Rossoni contra a presidente Dilma Rousseff. “Comentei duas postagens dele. Uma com fotos de Brasília em que dizia sentir vergonha da presidente por causa da situação do País. Eu disse que primeiro devia ver a situação do Paraná”, disse ela.

Seu comentário fez com que Rossoni, segundo ela, lhe enviasse uma mensagem interna, não pública, que dizia: “Pela (sic) seu desrespeito imagino q vc faz e sua casa vai procurar sua turma biscate”. Adriane leciona História e é doutoranda em Educação na Universidade Federal do Paraná. A professora tentou rebater o xingamento, mas não conseguiu. “O bate papo não permite que eu responda. Ontem (dia 14 de maio) era possível comentar na página, hoje não mais”, escreveu Adriane.

O deputado ironizava o lema “pátria educadora” de Dilma ao falar do atual ranking mundial da educação feito pela Organização para a Educação e Desenvolvimento Econômico, que colocou o Brasil em 60.º lugar.